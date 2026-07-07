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ZONA SUL DO RECIFE Suspeito de furtar poste com fios de cobre em Boa Viagem é preso em operação da Prefeitura do Recife O homem foi detido ao tentar comercializar o material furtado em um ferro-velho na Comunidade da Borborema, no mesmo bairro

Um homem suspeito de furtar um poste com fios de cobre na Avenida Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (6) em uma fiscalização da Secretaria Executiva de Controle Urbano.

Segundo o órgão municipal, durante a ação, os agentes identificaram um homem transportando o poste de sinalização e solicitaram o apoio da assistência militar. Eles acompanharam o suspeito até um ferro-velho na Comunidade da Borborema, ainda no bairro de Boa Viagem.

Ele foi detido em flagrante no local. O proprietário do estabelecimento informou que o material foi vendido por R$ 17, e que o valor corresponde aos 35kg do poste e dos fios de cobre.

O homem, que recusou a informar o nome, foi encaminhado para a Delegacia de Boa Viagem, onde verificaram que ele já possui passagem na polícia por furto.



A operação contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Guarda Municipal do Recife.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para solicitar mais informações sobre a prisão, mas até o momento da publicação, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria.

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