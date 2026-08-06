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Feminicídio Suspeito de matar bombeira tem prisão preventiva decretada pelo TJPE e é levado ao Cotel Raelly Brays da Silva foi encontrada morta com golpes de faca na tarde de terça-feira (4) no bairro dos Estados, em Camaragibe

O suspeito pela morte da bombeira civil Raelly Brays da Silva, de 30 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quarta-feira (5).



Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Joel Fidelis do Santos, de 63 anos, foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também na RMR.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem foi autuado pelo crime de feminicídio em Camaragibe, na RMR, onde o crime aconteceu na última terça-feira (4). Ele matou a mulher com golpes de faca.

Na ocasião, Joel foi preso em flagrante, por meio da 10ª Delegacia de Homicídios de São Lourenço da Mata, e levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.



Relembre o caso

A bombeira civil Raelly Brays da Silva foi encontrada morta com golpes de faca na tarde de terça-feira (4) no bairro dos Estados, em Camaragibe. A mulher foi achada dentro da casa onde morava com o corpo parcialmente carbonizado.



A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Após a realização de perícia, o corpo da mulher foi levado até o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

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