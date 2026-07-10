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Crime Suspeito de importunação sexual contra passageira de ônibus é detido pela PRF em Igarassu Homem teria praticado gestos de cunho sexual direcionados à vítima e foi detido na noite de quinta-feira (9)

Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa quinta-feira (9), após suspeita de cometer importunação sexual contra uma passageira de ônibus.

O caso foi registrado na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por volta das 19h, quando um ônibus interestadual de passageiros parou na unidade da PRF da cidade.

Segundo a corporação, o motorista recebeu a informação que uma das passageiras havia sido vítima de importunação sexual.

A mulher relatou que um dos passageiros colocou as mãos por dentro das próprias roupas durante o deslocamento pela rodovia e simulou atos de cunho sexual direcionados a ela.

Uma outra passageira presenciou a cena e confirmou a versão da mulher. As duas mulheres e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, também na RMR, que investigará o caso e formalizará o flagrante.

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