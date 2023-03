A- A+

Após prestar depoimento na 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o homem suspeito de importunar sexualmente três mulheres no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi solto e responderá ao inquérito em liberdade. O caso aconteceu na última terça-feira (28) no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH).

De acordo com a defesa das vítimas, o suspeito foi interrogado na Deam, no bairro de Santo Amaro, e, na ocasião, apresentou uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com registro no estado de São Paulo. No registro digital da OAB/SP, a inscrição do homem aparece como “inativa”.

À reportagem da Folha de Pernambuco, a advogada de defesa, Karoline do Monte, afirmou que “existem indícios e testemunhas suficientes para atestar a materialidade do crime”.

“Ainda existem muitos próximos passos a serem tomados, outros documentos serão somados ao inquérito. Acreditamos que existem provas cabais no aparelho celular do homem, que foi apreendido e deve ter seu conteúdo analisado após ordem judicial. Nas duas vezes em que ele abordou as vítimas no campus, ele estava com o telefone em punho, o que dá a entender que existem filmagens”, diz a advogada.

A defesa afirmou, ainda, que busca a expedição de uma liminar que impeça o suspeito de frequentar a UFPE e os arredores do campus.

Duas das três mulheres que alegam ter sido importunadas prestaram depoimento ainda na terça-feira (28), também na 1ª Deam; outra vítima ainda deve ser ouvida. “As vítimas estão bem, foram acolhidas pelos familiares e amigos. Desde o momento em que o caso aconteceu, existiu um acolhimento muito grande a partir da segurança da UFPE. A Delegacia da Mulher também prestou um serviço excelente e nós, advogados, estamos acolhendo as meninas para que logo menos elas se sintam confortáveis em voltar à universidade”, completou a advogada.





Advogada das vítimas, Karoline do Monte | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

