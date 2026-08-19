Suspeito de incêndio em Los Angeles nega acusação em segunda tentativa de julgamento
primeiro julgamento de Jonathan Rinderknecht foi anulado em junho, depois que um júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre se ele era ou não responsável pelo incêndio de Palisades
O homem acusado de provocar um dos incêndios mortais que devastaram uma região de Los Angeles no ano passado foi declarado inocente nesta quarta-feira (19), quando as autoridades o processaram pela segunda vez.
O primeiro julgamento de Jonathan Rinderknecht foi anulado em junho, depois que um júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre se ele era ou não responsável pelo incêndio de Palisades.
Corrido em janeiro de 2025, o incêndio destruiu algumas das áreas residenciais mais exclusivas da costa oeste americana, incluindo a cidade de Malibu.
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Os promotores de Los Angeles, insatisfeitos com o resultado, apresentaram novas acusações: destruição de propriedade por meio de incêndio e crimes de incêndio que afetaram bens utilizados no comércio interestadual.
Rinderknecht, que continua sob custódia federal, negou ambas as acusações.
Espera-se que seu julgamento comece em 2 de novembro.
O investigador alega que o suspeito provocou o incêndio na véspera de Ano-Novo, enfurecido com a opulência da região.
Ao todo, 31 pessoas perderam a vida nesse momento e em outro incêndio simultâneo - o Eaton Fire - que destruíram milhares de residências na segunda maior cidade dos Estados Unidos.