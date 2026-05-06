Suspeito de integrar grupo de extermínio "Thundercats", de Pernambuco, é preso em São Paulo
Homem era procurado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha
Foi preso em São Paulo um homem procurado pela Justiça por ligação a uma organização criminosa que atuava na Região Metropolitana do Recife.
O suspeito tem ligação com o grupo de extermínio "Thundercats", segundo informação divulgada pelo Estadão Conteúdo.
A prisão aconteceu nessa segunda-feira (5), na Rua Amélia Sá Barbosa, na capital paulista, durante patrulhamento de policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).
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Ao ser abordado pela equipe, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.
Ele era procurado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha, com atuação no Recife.
O homem foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde permaneceu à disposição da Justiça.