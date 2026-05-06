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Justiça Suspeito de integrar grupo de extermínio "Thundercats", de Pernambuco, é preso em São Paulo Homem era procurado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha

Foi preso em São Paulo um homem procurado pela Justiça por ligação a uma organização criminosa que atuava na Região Metropolitana do Recife.



O suspeito tem ligação com o grupo de extermínio "Thundercats", segundo informação divulgada pelo Estadão Conteúdo.



A prisão aconteceu nessa segunda-feira (5), na Rua Amélia Sá Barbosa, na capital paulista, durante patrulhamento de policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Ao ser abordado pela equipe, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.



Ele era procurado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha, com atuação no Recife.



O homem foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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