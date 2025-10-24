Sex, 24 de Outubro

OPERAÇÃO

Foragido desde 2020, membro do Comando Vermelho é preso em Camaragibe

Homem é suspeito pelos crimes de roubo, homicídio e por integrar organização criminosa

Ação foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Pará e de Pernambuco (FICCO/PA e FICCO/PE)Ação foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Pará e de Pernambuco (FICCO/PA e FICCO/PE) - Foto: Polícia Federal/Divulgação

Um homem de 26 anos, que estava foragido do sistema penitenciário desde 2020, foi recapturado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Suspeito de diversos crimes, o homem também seria integrante do Comando Vermelho do Pará, segundo a Polícia Federal (PF).

O suspeito foi recapturado durante uma ação conjunta realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Pará e de Pernambuco (Ficco/PA e Ficco/PE). 

Contra o homem estavam em aberto dois mandados de prisão preventiva e um mandado de recaptura.

Ele é suspeito de ter cometido os crimes de roubo majorado, em Belém, homicídio qualificado, em Turiaçu/MA, e por integrar organização criminosa, o Comando Vermelho, em Belém/PA.

Além disso, um levantamento realizado em conjunto pela Ficco/PA e pelo Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará (PCPA), apontou que o faccionado seria integrante de uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e atentados contra agentes da segurança pública.

