OPERAÇÃO Foragido desde 2020, membro do Comando Vermelho é preso em Camaragibe Homem é suspeito pelos crimes de roubo, homicídio e por integrar organização criminosa

Um homem de 26 anos, que estava foragido do sistema penitenciário desde 2020, foi recapturado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Suspeito de diversos crimes, o homem também seria integrante do Comando Vermelho do Pará, segundo a Polícia Federal (PF).

O suspeito foi recapturado durante uma ação conjunta realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Pará e de Pernambuco (Ficco/PA e Ficco/PE).

Contra o homem estavam em aberto dois mandados de prisão preventiva e um mandado de recaptura.

Ele é suspeito de ter cometido os crimes de roubo majorado, em Belém, homicídio qualificado, em Turiaçu/MA, e por integrar organização criminosa, o Comando Vermelho, em Belém/PA.

Além disso, um levantamento realizado em conjunto pela Ficco/PA e pelo Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará (PCPA), apontou que o faccionado seria integrante de uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e atentados contra agentes da segurança pública.

