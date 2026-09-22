A- A+

PERNAMBUCO Suspeito de integrar o PCC e liderar tráfico no Ibura é preso no Janga, em Paulista A prisão aconteceu dois dias após o incêndio de um ônibus na BR-101, próximo à Vila dos Milagres

Um homem de 33 anos, apontado como líder de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do tráfico de drogas no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, foi preso nessa segunda-feira (21), no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A prisão aconteceu dois dias após o incêndio de um ônibus na BR-101, próximo à Vila dos Milagres, no Ibura. No último sábado (19), manifestantes bloquearam a via, retiraram passageiros e o motorista do veículo e atearam fogo no coletivo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, levantamentos preliminares indicaram que a mobilização pode ter sido realizada pelo grupo criminoso supostamente liderado pelo suspeito. O caso ainda está em investigação.

O homem era procurado por envolvimento em três homicídios ocorridos na Vila dos Milagres e estava foragido desde 2017, quando deixou de cumprir as condições do livramento condicional.

Ele já foi condenado por roubo majorado, com pena de cinco anos e sete meses, e responde a outros processos relacionados ao tráfico de drogas e a crimes contra a vida.

Prisão

A prisão foi realizada durante o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra o suspeito, em uma ação integrada entre a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL/PCPE) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE).

Um dos mandados foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em processo que apura um homicídio duplamente qualificado ocorrido em maio de 2021. O investigado foi pronunciado em julho deste ano e aguardava a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

O segundo mandado foi expedido pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital e está relacionado ao duplo homicídio de dois homens, mortos a tiros em abril de 2022.

Disputa

De acordo com as investigações, os crimes estão relacionados à disputa entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas em áreas do Ibura, incluindo a Vila dos Milagres, UR-3, Pantanal, Fonte de Água Milagrosa, Monte Verde, Alto Dois Carneiros e Vacaria.

Em 2026, a 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (3ª DPH/DHPP) já registrou 23 homicídios consumados e cinco tentativas de homicídio no território.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



Veja também