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Organizações Criminosas Suspeito de lavar dinheiro do Comando Vermelho no Nordeste é preso no Rio Ele foi localizado no bairro de Madureira, na Zona Norte da capital

O suspeito de ser o responsável por lavar o dinheiro do Comando Vermelho (CV) no Nordeste do país foi preso, nesta quinta-feira, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi localizado por equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-NIT), que atuaram em conjunto com policiais civis do Piauí.

O preso é apontado em investigações como peça-chave da estrutura financeira da facção. De acordo com os levantamentos, para lavar o dinheiro do tráfico, ele usava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e fazia movimentações financeiras complexas para dificultar o rastreamento dos montantes.

O dinheiro obtido sustenta financeiramente o Comando Vermelho no Nordeste e promove a expansão da facção em outros estados do Brasil, segundo a Polícia Civil.

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