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OLINDA Suspeito de liderar ataques por domínio territorial em Olinda é preso em flat de Porto de Galinhas Segundo o delegado Thiago Fernandes, o homem era um dos alvos prioritários da polícia e estava sendo investigado há pelo menos um ano

Um homem suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida em ataques violentos relacionados a disputas pelo domínio territorial de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi preso em um flat em Portos de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.



Segundo o delegado Thiago Fernandes, o homem era um dos alvos prioritários da polícia e estava sendo investigado há pelo menos um ano.



"Nós temos percebido esses ataques, essas disputas territoriais. Ele é uma liderança dentro dessas disputas entre facções. Nós conseguimos perceber que ele tem envolvimento em diversos homicídios", afirmou o delegado, destacando que o alvo é investigado por pelo menos cinco mortes.



Ainda de acordo com Thiago Fernandes, o suspeito também respondia a um comando que advém do Rio de Janeiro e tinha liderança local.

"A atuação dele era de liderança. Em diversos desses ataques, nós sabíamos que ele tinha uma voz de comando", ressaltou o delegado, que destacou o trabalho de inteligência da polícia para identificar o homem.



"Ele não resistiu à prisão. Estava com a companheira, foi apreendido uma arma de fogo, pouca droga e celulares. Agora, vai responder à Justiça. Outras investigações de homicídios em relação a ele também continuam. Nós estamos trabalhando em cima disso e, provavelmente, ele vai ficar preso um bom tempo", afirmou Thiago Fernandes.

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