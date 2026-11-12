Suspeito de liderar ataques por domínio territorial em Olinda é preso em flat de Porto de Galinhas
Segundo o delegado Thiago Fernandes, o homem era um dos alvos prioritários da polícia e estava sendo investigado há pelo menos um ano
Um homem suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida em ataques violentos relacionados a disputas pelo domínio territorial de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi preso em um flat em Portos de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.
Segundo o delegado Thiago Fernandes, o homem era um dos alvos prioritários da polícia e estava sendo investigado há pelo menos um ano.
"Nós temos percebido esses ataques, essas disputas territoriais. Ele é uma liderança dentro dessas disputas entre facções. Nós conseguimos perceber que ele tem envolvimento em diversos homicídios", afirmou o delegado, destacando que o alvo é investigado por pelo menos cinco mortes.
Ainda de acordo com Thiago Fernandes, o suspeito também respondia a um comando que advém do Rio de Janeiro e tinha liderança local.
Leia também
• Suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas são alvos de operação; servidor é investigado
• Exposição inédita no Recife apresenta objetos, croquis originais e imersão na obra de Niemeyer
• Homem é preso e adolescente é apreendido suspeitos de roubar carros para assaltos na Zona Sul
"A atuação dele era de liderança. Em diversos desses ataques, nós sabíamos que ele tinha uma voz de comando", ressaltou o delegado, que destacou o trabalho de inteligência da polícia para identificar o homem.
"Ele não resistiu à prisão. Estava com a companheira, foi apreendido uma arma de fogo, pouca droga e celulares. Agora, vai responder à Justiça. Outras investigações de homicídios em relação a ele também continuam. Nós estamos trabalhando em cima disso e, provavelmente, ele vai ficar preso um bom tempo", afirmou Thiago Fernandes.