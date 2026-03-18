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FEMINICÍDIO Suspeito de matar a ex em Paulista liga crime a suposta traição: "Quiseram tirar onda da minha cara" Ex-companheiro da vítima, identificado como Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos, foi preso em flagrante pela polícia no Agreste do estado

Mensagens trocadas entre o suspeito de matar Sandra Justino de Barros, de 37 anos, com uma das filhas da vítima revelam detalhes importantes para o caso, inclusive dos momentos de tensão que antecederam o crime. A esteticista foi encontrada morta dentro de casa, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no domingo (15).



O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, identificado como Antônio Carlos Nascimento dos Santos, de 46 anos. Ele foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira (16), em Buíque, no Agreste de Pernambuco, após fugir. Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, investiga o crime como feminicídio consumado.

Sandra deixa duas filhas: Débora Justino, 21 anos, e outra jovem, de 17 anos. Foi a última que recebeu as mensagens do suspeito, ainda no domingo. Na conversa, Antônio Carlos tenta atrelar a perseguição à vítima a uma suposta traição por tê-la visto com outro homem.



É importante destacar que os dois se separaram em fevereiro após serem casados por quatro anos, em um relacionamento marcado por episódios de agressão física e psicológica, segundo Débora revelou em entrevista à Folha de Pernambuco. Sandra havia, inclusive, mudado de casa em fevereiro para sair desse contexto de violência.

“Filha, sei que nada justifica, mas peguei sua mãe chegando do motel com [nome não será divulgado]. Isso já estava acontecendo há tempo e ela negava sempre”, começa o homem.

No mesmo momento, a jovem cobra explicações sobre o que aconteceu. “Me explique o que aconteceu. E o que você fez?”, diz.

Neste momento, o homem confessa que estava no bar quando a vítima estava no local. Apesar disso, ele não esclareceu o que ocorreu em seguida.

Com isso, a jovem reage revoltada. “Você matou minha mãe. Fale logo, por favor. Eu quero saber a verdade. Me fale a verdade”

Nas mensagens seguintes, Antônio Carlos relata que teria esperado Sandra chegar em casa.

“Fui para casa dela esperar ela chegar. Quando chegou o Uber, desceram os dois se abraçando e se beijando. Eu já tinha essa suspeita e eles fizeram questão de fazer na minha frente. Eu já tinha essa suspeita. Quiseram tirar onda na minha cara. Filha, nada justifica, mas foi muita dor.”

Mesmo com as mensagens, o suspeito não confirma o crime diretamente. A filha de Sandra segue pressionando e, inclusive, pede que ele se entregue à polícia.

“Como assim? O que você fez? Fale logo. Você já fez o pior. Se entregue para a polícia”, afirma.

O suspeito se limita a responder: “Deixa eu te mostrar uma coisa.”

A jovem, então, se revolta mais uma vez ao não obter respostas claras do homem. “Você está enrolando muito. Eu quero saber o que você fez com ela. Tá achando pouco?”, prossegue a jovem.



Segundo Débora, em entrevista à Folha nessa terça-feira (17), após as mensagens, o suspeito se entregou à polícia. "Quando foi ontem, ele mandou uma mensagem para minha irmã, que é de menor, pedindo desculpa, dizendo que nada justifica o que ele fez. Ele também ligou para a delegacia e se entregou. Por volta das 21h ele foi pego em Buíque", disse.

Sandra Justino de Barros, 37 anos, deixa duas filhas. - Foto: Cortesia

Suspeito segue preso

Segundo o advogado da família, Sérgio Gonçalves, as mensagens podem ser interpretadas como uma confissão, o que pode garantir que o homem siga preso.

“Por azar dele, ele foi preso e vai continuar, porque essa confissão vai ser juntada aos autos. Sandra não quis esse relacionamento, por muitas vezes. Ela não estava feliz e foi ameaçada constantemente por ele, como as filhas também. Ele é narcisista e cruel. Ele matou a mulher e merece a pena máxima. Essa família não pode estar buscando justiça e essa justiça não acontecer. Uma coisa eu garanto a você, Antônio: você está preso e vai continuar preso, porque você é um feminicida, frio e calculista. Desde o começo você estava monitorando ela, ainda quando ela estava ao lado da hamburgueria”, explicou.



Sandra Justino de Barros foi velada e sepultada no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, nessa terça-feira. O momento reuniu amigos, familiares e pessoas que se solidarizaram com a vítima de uma onda de feminicídios no estado e no país. Sem chão, a filha quer justiça pela mãe.

"É lamentável, sabe? Uma sensação de revolta. Mais um feminicídio. Perdi a vida da minha mãe, é uma dor imensa e uma responsabilidade enorme. Minha avó só tinha ela de filha. Estou revoltada. A pessoa chegar a tirar a vida do outro... não sei o que será de mim daqui para frente. Só quero justiça, que a justiça seja feita. Só preciso disso", afirmou, emocionada, a jovem.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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