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PERNAMBUCO Suspeito de matar criança em festa em Jaboatão passa por audiência de instrução nesta segunda (27) A sessão tem início previsto para às 9h, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes, no Fórum da Muribeca

Após nove meses da morte da pequena Emilly Vitória Guimarães, de 6 anos, o suspeito de ter baleado a menina na cabeça e no braço, durante uma festa infantil, em Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, vai passar pela primeira audiência de instrução e julgamento do caso.

A sessão tem início previsto para às 9h, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes, no Fórum da Muribeca. Sérgio Herivelton da Silva Carvalho, de 49 anos, senta ao banco dos réus. Na oportunidade, devem ser ouvidas oito testemunhas arroladas na denúncia. A defesa técnica do réu será feita pela Defensoria Pública que indicou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Manifestação pedindo justiça

Segundo a porteira e influenciadora Camila Ingrid, de 31 anos, que é tia da menina, os familiares farão, minutos antes da sessão, uma manifestação pacífica em frente ao fórum. Nas redes sociais e com divulgação nas ruas, com bicicletas de som, a parentela tem convocado a população para também participar desse protesto.

“Ele atirou, além de Emilly, em um rapaz e uma criança. Graças a Deus, eles estão bem e vivos, mas nossa Emilly se foi. Ela só tinha 6 anos. Não era uma menina de rua, ficava dentro de casa. A festa que ela estava era do lado de casa e a mãe dela estava aguardando-a sair, com um bolinho e uma sacolinha na mão”, relembrou ela, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Ainda durante a conversa com a reportagem, Camila relata que a família tem vivido momentos tristes e que o luto nunca passou entre a parentela. Dia após dia, ela diz relembrar da tragédia que tirou a vida da pequena, tão repentinamente.

“Ainda estamos enlutados e destruídos. Todos os dias a gente acorda triste, porque não é fácil. Temos vivido um dia após o outro. A gente quer que a justiça seja feita nesse caso, que ele vá para júri popular e pegue pena máxima”, finalizou.

Relembre o caso

Na época, a mãe de Emilly Vitória, Shirlane Mayara, contou à Folha que estava, na fatídica noite do domingo, 20 de julho de 2025, na frente da casa da comadre, esperando a filha e conversando, quando um homem teria descido de uma moto, já com a arma em mãos, e teria entrado no local da festa já atirando.

“Minha filha foi atingida com dois disparos, um na cabeça e outro no braço. Quando eu vi que ele entrou na festa, eu comecei a gritar para o meu compadre, que correu e foi lá. Quando meu compadre saiu de lá, ele já saiu com ela [Emily] nos braços”, explicou.

Após ser socorrida, a menor foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife. Depois de cinco dias, a unidade hospitalar confirmou a evolução do quadro dela para morte encefálica. Enquanto isso, já depois da audiência de custódia, o suspeito do crime foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.

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