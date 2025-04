A- A+

INVESTIGAÇÃO Suspeito de matar estudante da USP na zona leste de SP é encontrado morto Bruna foi morta no último dia 13 enquanto caminhava para casa, na saída no terminal de ônibus da estação de metrô. Autoridades atuavam para localizar o criminoso, após o pedido de busca e prisão temporária contra o suspeito

O suspeito de envolvimento na morte da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, Esteliano Madureira, de 43 anos, foi encontrado morto na noite da quarta-feira (23) na Avenida Morumbi, zona sul da capital paulista, de acordo com informações da Polícia Civil, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Conforme a SSP, na ocasião, policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa - Polícia Civil de São Paulo (DHPP), em diligências para esclarecer o homicídio da jovem, na região de Itaquera, zona leste da cidade, atuavam para localizar o criminoso, após a Justiça acatar ao pedido de busca e apreensão e de prisão temporária contra o suspeito.



"As buscas eram realizadas pelas equipes do departamento de homicídios quando o corpo do autor foi encontrado", disse a SSP

Na residência do criminoso foram apreendidos diversos objetos, entre eles estavam peças íntimas, que foram encaminhadas para perícia.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um suspeito se aproximou e atacou a estudante da Universidade de São Paulo (USP). A Polícia Civil de São Paulo afirmou na quarta-feira que havia identificado o homem.

Bruna foi morta no último dia 13 de abril enquanto caminhava para casa, na saída no terminal de ônibus da estação de metrô Corinthians-Itaquera, após retornar da residência do namorado no Butantã.

A partir dos registros das câmeras de segurança, a polícia produziu uma imagem com auxílio de inteligência artificial (IA). Essa imagem permitiu, segundo os investigadores, a criação de uma foto e a identificação do suspeito.

Na quinta-feira passada, 17, o corpo de Bruna foi encontrado em um estacionamento na Avenida Miguel Ignácio Curi, região da Vila Carmosina, zona leste de São Paulo. O corpo estava seminu, com sinais de violência.





