Suspeito de matar estudantes em universidade de Idaho é preso nos EUA

Um homem suspeito de ter assassinado a facadas quatro estudantes em uma universidade em Idaho, oeste dos Estados Unidos, foi preso, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (30).

Bryan Christopher Kohberger, 28, foi detido na noite de ontem em uma casa localizada em Albrightsville, Pensilvânia, em conexão com o crime que abalou a pequena comunidade de Moscow, onde os corpos de Ethan Chapin e Xana Kernodle, 20, e Madison Mogen e Kaylee Gonçalves, 21, foram encontrados em 13 de novembro.

A autópsia determinou que os jovens tinham ferimentos defensivos, indicando que tentaram se proteger do agressor.

Os assassinatos desencadearam uma extensa operação policial, e milhares de pistas fornecidas pela comunidade levaram à captura de Kohberger, informou em entrevista coletiva o comandante da polícia de Moscow, James Fry.

Kohberger, que já compareceu pela primeira vez ao tribunal e deve retornar na próxima terça-feira, responderá por quatro acusações de homicídio em primeiro grau e uma de roubo agravado, informou o promotor do condado de Latah, Bill Thompson.

Os motivos do crime são desconhecidos e a arma não foi localizada, mas James Fry confirmou que um carro foi encontrado na casa de Kohberg em conexão com o crime.

O suspeito aparece registrado como estudante de doutorado do departamento de Justiça Criminal e Criminologia da Universidade do Estado de Washington, que fica a cerca de 15 minutos do local do crime.

