Suspeito de matar ex-namorada a facadas em Olinda é preso em flagrante

Foi preso em flagrante por feminicídio, nessa quinta-feira (24), o homem suspeito de matar a ex-namorada a facadas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu em via pública, na quarta-feira (24), no bairro de Águas Compridas. A vítima, de 18 anos, foi identificada como Mickaely Vitória.



No dia do ocorrido, ela chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu. O crime foi registrado como feminicídio consumado.

De acordo com PCPE, contra o suspeito, de 22 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, mas não informou por qual crime.



O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Água Fria, ficando à disposição da Justiça.

