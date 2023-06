A- A+

Rio de Janeiro Suspeito de matar Jeff Machado levantou dúvidas sobre ex do ator em delegacia Bruno de Souza Rodrigues estava foragido e foi preso na última quinta-feira em um hostel no Vidigal, Zona Sul do Rio

Preso como principal suspeito do assassinato do ator Jeff Machado, o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, foi pessoalmente à delegacia registrar o desaparecimento do modelo de 44 anos, que viria a ser encontrado no último dia 22 de maio, morto e amarrado em um baú. Segundo fontes da Polícia Civil, quando esteve na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Jacaré, Zona Norte do Rio, em 8 de fevereiro, Bruno levantou suspeitas sobre um ex-namorado de Jeff, como tentativa de despistar a investigação.

O relacionamento era considerado abusivo por pessoas próximas. E, a partir disso, Bruno teria ficado instigando outras testemunhas que estiveram na delegacia naquela oportunidade a jogar suspeitas sobre o ex de Jeff para despistar a polícia.

Bruno Rodrigues foi preso na última quinta-feira (15), após passar duas semanas foragido — sua prisão foi pedida pela Polícia Civil no dia 2 de junho. De acordo com as investigações, o assassinato de Jeff Machado foi premeditado: Bruno e Jeander Vinícius da Silva foram à casa do ator, em Guaratiba, onde o doparam e o estrangularam. Depois, levaram o corpo, dentro de um baú, para uma quitinete em Campo Grande, a 20 minutos de distância, onde foi enterrado.

O produtor de TV registrou, inicialmente, o desaparecimento de Jeff na 43ª DP (Guaratiba) em 5 de fevereiro, mesmo dia em que o irmão do ator, Diego Machado, fez um registro de forma on-line. Três dias depois, Bruno o acompanhou na Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

Apesar das suspeitas levantadas informalmente, o depoimento de Bruno na ocasião não mencionou o ex-namorado e citou que o ator estaria lidando com problemas financeiros e profissionais, como uma rejeição em um teste para atuar. Além disso, Bruno Rodrigues citou que a casa de Jeff em Guaratiba estaria em estado de “abandono total”, o que justificaria a mudança de Jeff para o bairro da Vila Prudente, na capital paulista.

