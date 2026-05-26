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POLÍCIA CIVIL Suspeito de matar motorista de aplicativo em assalto é preso no bairro da Mustardinha Segundo as investigações, a vítima foi escolhida aleatoriamente, e o acusado confessou que receberia R$ 500 pelo roubo de um carro e usaria o dinheiro para comprar drogas

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou a prisão do homem acusado de assassinar um motorista de aplicativo durante um assalto ocorrido no último domingo (24), no Bongi, bairro da Zona Oeste do Recife.

Os detalhes foram apresentados pela instituição durante uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (26), na sede da instituição, localizada na Boa Vista, Centro do Recife.

A coletiva de imprensa foi conduzida pelos delegados Cláudio Castro, gestor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP); Ivaldo Pereira, gestor da Diretoria Integrada Especializada (Diresp); e Mariana Martins, titular da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

“Ele disse que cometeu o crime, praticamente, por encomenda, dizendo que iria receber R$ 500 para roubar um veículo. Ele disse que foi de bicicleta, quando viu o carro, se aproximou, meio que dissimulou, disse que ia perguntar uma informação e logo em seguida anunciou o assalto. Então, não foi um carro premeditado, foi aleatório”, esclareceu a titular da 4ª DPH.

A delegada Mariana Martins, titular da 4ª DPH, durante a coletiva de imprensa que revelou detalhes da prisão do acusado de latrocínio do motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, crime que aconteceu no último domingo (24) | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

De acordo com as investigações conduzidas pela 4ª DPH, o suspeito, de 31 anos, foi localizado no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, e autuado em flagrante pelos crimes de latrocínio e roubo de uma motocicleta utilizada na fuga do local do delito.

A prisão ocorreu na tarde da segunda-feira (25), por volta das 14h20. Segundo os delegados, ele não resistiu à abordagem no momento em que foi capturado. A vítima do crime foi João Valdemir da Silva, de 57 anos, que estava trabalhado quando foi abordado e morto com dois tiros ao tentar fugir do assalto.

O suspeito relatou que se aproximou fingindo pedir uma informação para não despertar suspeitas e, em seguida, anunciou o assalto. Após isso, o motorista pediu apenas para pegar o celular, mas o autor do crime afirmou acreditar que a vítima reagiria ou pegaria uma arma. Por isso, ele efetuou os dois disparos.

As equipes iniciaram as buscas logo após o crime e tiveram apoio de informações repassadas por moradores e colaboradores da polícia. Com essas denúncias e com o cruzamento de dados já existentes na investigação da área, os policiais conseguiram identificar rapidamente o suspeito.

Em depoimento, o homem confessou o crime, alegando ser usuário de crack, e afirmou que teria recebido a proposta de roubar um carro em troca de R$ 500. Segundo o interrogatório, o suspeito não tinha um veículo específico como alvo porque a escolha da vítima ocorreu aleatoriamente.

“Então, a gente teve contato com os familiares não só da vítima, mas também com com os familiares do próprio autor, que também ficaram revoltados. O autor trata-se de um usuário de crack e viciado. Ontem, a gente se deparou também com os familiares dele, que estavam revoltados com o crime que o parente acabou cometendo”, destacou o gestor da Diresp, Ivaldo Pereira.

Tentativa de fuga

Após o crime, o suspeito roubou a motocicleta de outro motorista de aplicativo, que também trabalhava no momento da abordagem, para tentar conseguir fugir do local. Segundo Mariana Martins, ele abandonou a moto pouco depois por suspeitar que o veículo possuía rastreador.

"No momento da prisão, ele estava se preparando para fugir com uma bolsa que continha várias peças de roupas femininas e uma peruca. Ele confessou a prática do crime e falou, inclusive, que usou aquela peruca no assalto. Enquanto estávamos fazendo incursões na comunidade, algumas pessoas até disseram: 'Ele tá andando por aí com uma peruca'. Porém, no momento em que ele foi abordado, ele não estava de peruca, a peruca estava dentro da bolsa", relatou a delegada.

A delegada também informou que o homem havia cortado o cabelo e feito a barba após a divulgação das imagens do caso na imprensa. Uma tentativa de modificar a aparência e escapar da polícia.

A Polícia Civil aponta que a arma usada no crime não foi apreendida, pois a suspeita é de que o revólver tenha sido emprestado e devolvido após a ação criminosa. As investigações também apuram quem teria encomendado o roubo do carro e fornecido a arma ao suspeito.

Apesar de não possuir antecedentes criminais formais, os familiares do suspeito relataram às autoridades que ele já vinha cometendo pequenos furtos para sustentar o vício em drogas. A Polícia Civil segue investigando a possível participação do acusado em outros crimes patrimoniais registrados na região.

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