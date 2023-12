Suspeito de participação em dezenas de homicídios em Pernambuco é preso em Alagoas

A- A+

Um criminoso apontado como líder de uma quadrilha com atuação na Zona Norte do Recife foi preso, no sábado (16), no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, capital de Alagoas. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem tem participação direta e indireta em dezenas de homicídios. Ele era considerado um "alvo prioritário" da corporação.

Em ação que contou com o apoio da Polícia Civil de Alagoas, o suspeito foi encontrado na capital alagoana em um local que estava sendo monitorado pelas forças de segurança.

Contra o criminoso, havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. No momento da prisão, ele ainda foi encontrado com uma arma de fogo e foi autuado pela posse ilegal.

"Esta prisão é de extrema relevância para o controle de criminalidade e cumprimento das metas do Programa Juntos Pela Segurança, pois o preso possui participação direta ou indireta em uma dezena de homicídios", disse a Polícia Civil pernambucana.

O preso, após lavrado o ato de prisão em flagrante pela posse ilegal da arma de fogo, ainda em Maceió, será submetido à audiência de custódia. Ele será encaminhado posteriormente ao sistema penitenciário alagoano, preliminarmente.

