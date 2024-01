A- A+

Arma em academia Suspeito de realizar ameaça com arma de fogo em academia seria servidor do Ministério Público-PE O MP-PE informou que abriu um procedimento interno para coletar informações sobre o ocorrido; vítimas ainda não registraram Boletim de Ocorrência

Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem ameaçou dois rapazes com uma arma de fogo na Academia Corpo Livre, em Boa Viagem, na última segunda-feira (29).

De acordo com informações iniciais apuradas pela Folha de Pernambuco, o suspeito de realizar a ameaça com arma de fogo é servidor do Ministério Público de Pernambuco.

Por meio de nota enviada à reportagem nesta terça-feira (30), o Ministério Público de Pernambuco informou que a Corregedoria-Geral do órgão abriu um procedimento está coletando informações sobre o ocorrido.

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento preparatório assim que tomou conhecimento do vídeo que mostra um homem identificado como Promotor de Justiça, sacando uma arma de fogo em uma academia de ginástica no bairro de Boa Viagem, no Recife. No momento, a Corregedoria está coletando as informações sobre o ocorrido. Como estabelece a Lei Complementar nº 12/1994 e o Regimento Interno, os procedimentos da Corregedoria têm caráter sigiloso.

No momento em que a situação aconteceu, o homem se retirou do local acompanhado da namorada. A situação foi controlada pela segurança privada da academia sem o acionamento da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, o servidor teria se queixado que outro aluno estaria olhando para sua namorada. Ele ameaçou esse rapaz e um amigo que estava junto no local.

Até a manhã desta terça-feira (30), nenhuma das vitimas registrou o Boletim de Ocorrência, o que deverá acontecer até a próxima quarta (31).

Veja o vídeo:

Veja também

Investigação PF investiga grupo que aplicava fraudes bancárias no exterior