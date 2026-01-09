Suspeito de roubar carro tenta fugir da polícia, colide com cerca e é preso em Jaboatão
Outros dois homens estavam no veículo e fugiram após correram em direção a um matagal
Um homem suspeito de roubar um carro foi preso na madrugada desta sexta-feira (9) na BR 408, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao ser abordado, ele tentou fugir dos policiais e colidiu com um muro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido roubado horas antes em Pontezinha, também na Região Metropolitana.
"Policiais do Núcleo de Operações Especiais da PRF realizavam uma fiscalização na BR 408, próximo a Arena Pernambuco, quando deram ordem de parada ao motorista de um carro. O homem desobedeceu e acelerou pela rodovia", informou a PRF.
Leia também
• O que polícia vai fazer sobre investigação de jovem que se perdeu em trilha no Pico Paraná
• Mãe e poetisa: quem era a mulher morta pela agência de controle de imigração de Trump
• Manifestantes entram em confronto com a polícia americana após agente de imigração matar uma mulher
A polícia o perseguiu por cerca de 5 quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu em uma cerca.
"Dois homens correram em direção ao matagal, mas o passageiro foi detido", explicou a corporação.
O suspeito detido estava com um revólver calibre 38 com seis munições, que foi apreendido.
Em consulta, a equipe descobriu que o veículo havia de fato sido roubado e não tinha seguro.
O suspeito também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, onde foi reconhecido pela vítima do assalto. Ele poderá responder por roubo, que prevê pena de quatro a dez anos de reclusão.