Suspeito de roubar corrente de ouro na Madalena, Zona Oeste do Recife, é preso

Um homem, suspeito de roubar uma corrente de ouro de um transeunte que praticava atividade física no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, foi preso nesta quarta-feira (23).

A operação integrada contou com participação da equipe Malhas da Lei do 13º BPM, a Delegacia do Cordeiro e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

O crime foi registrado por câmeras de segurança de edifícios da região, o que possibilitou a identificação do autor e a rápida atuação das forças policiais.

De acordo com a PMPE, parte do objeto subtraído do homem que estava praticando o exercício foi recuperada.

Segundo as investigações, o suspeito é integrante da chamada "gangue do ouro", grupo criminoso especializado em assaltos a pessoas que utilizam joias e outros itens de valor durante práticas ao ar livre, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O homem foi localizado e preso no bairro de Água Fria, na Zona Norte da cidade. Com ele, foram apreendidos uma corrente, uma camisa e uma bermuda.

"Todo o material, juntamente com o detido, foi encaminhado à Delegacia do Cordeiro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis", completou a nota PMPE.

