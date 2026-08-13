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RIO DE JANEIRO Suspeito de roubar menina que implorou para não ter celular levado diz ter usado arma de brinquedo Não é primeira vez que Alison da Cruz Santana Aleixo é preso. Em 2023, ele foi detido com uma motocicleta roubada após ser perseguido pela polícia na Baixada Fluminense

O delegado Márcio Esteves, da 59ª DP (Duque de Caxias), disse que vai pedir a prisão preventiva de Alison da Cruz Santana Aleixo, de 25 anos. Apontado como suspeito de roubar o celular de uma jovem que implorou para não ser assaltada, ele se entregou à polícia, na terça-feira, e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

Os investigadores identificaram Alison após rastrearem um carro do qual ele aparece desembarcando antes de abordar a vítima. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança. O veículo é do pai do rapaz. Segundo a polícia, ele reconheceu o filho ao olhar as imagens do assalto.

Alison foi à delegacia acompanhado de um parente. Segundo a polícia, ele contou informalmente ter resolvido fazer o assalto ao avistar a adolescente usando um telefone, já que precisava de dinheiro para comprar peças para o carro.

Ele também teria alegado ter usado um simulacro ( arma de brinquedo) para praticar o crime. Durante o crime, a estudante, no entanto, chegou a ser agredida e agarrada pelo pescoço.

TERROR | Homem armado anuncia assalto e rouba o celular de uma garotinha à força. Apesar da menina implorar para ele não levar o celular que ela havia comprado parcelado, o criminoso decidiu subtrair o aparelho mesmo assim.



O caso aconteceu em Duque de Caxias, RJ. pic.twitter.com/11ELDpzk6c — Politiquei Br (@Politiquei_Br) August 11, 2026



Antes da prisão de Alison, um ajudante de caminhão chegou a ser injustamente apontado como autor do assalto nas redes sociais, após uma imagem criada por inteligência artificial circular junto com o vídeo do crime. Investigadores afirmam que essa informação falsa interferiu na apuração do delito, pois investigações adicionais tiveram que ser feitas para descartar a identificação falsa.

Desesperado, o homem que estava sendo acusado erroneamente de ser o autor do crime esteve na 59ª DP. Ele contou que estava trabalhando, fazendo uma entrega, no último dia 10, quando recebeu mensagens informando que sua imagem estava sendo associada ao assalto contra uma estudante em grupos de mensagens. Sentindo-se abalado e temendo por sua integridade física, ele procurou a polícia.

O delegado Márcio Esteves alertou que usuários das redes sociais devem ter cuidado antes de divulgar fotos modificadas por inteligência artificial de pessoas supostamente envolvidas em delitos.

— Tivemos uma coisa perigosa. Foi divulgada, nas redes sociais, uma foto modificada por inteligência artificial que indicava uma pessoa inocente como se fosse a autora do crime. Essa pessoa veio à delegacia para esclarecer que nada tinha a ver com o roubo. Fica aqui um alerta para que não sejam divulgadas imagens alteradas — disse.

O crime aconteceu na Rua Itaboraí, no bairro Cavaleiros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último dia 10. A jovem, que cursa o 2º ano do Ensino Médio, seguia a pé para pegar um ônibus em um ponto mais distante de sua casa. As imagens mostram um homem usando roupa preta estacionando um carro branco e abordando a vítima. A jovem tenta resistir, mas o suspeito chega a segurar o pescoço dela antes de tomar o telefone de suas mãos. Em seguida, ela chora e pede várias vezes para o homem não levar o aparelho:

"Por favor, moço, por favor, por favor, pelo amor de Deus, eu só tenho esse telefone. Moço, por favor."

Enquanto a jovem chora, o suspeito embarca no carro e vai embora com o celular roubado. A vítima leva as mãos ao rosto e pede ajuda a um motorista de outro veículo que passava pelo local.

Segundo o delegado Márcio Esteves, da 59ª DP, um parente do rapaz afirmou que o pai dele comprou o carro usado no assalto para o filho trabalhar como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, por conta de um outro crime, Alison teria deixado o sistema prisional havia um ano. Ele vinha recebendo apoio da família para tentar reconstruir a vida fora da criminalidade.

A mãe da jovem assaltada contou que ela estava indo a pé para [trecho incompleto no original], porque o horário em que o ônibus passa varia muito.

— Ela tem medo de perder a hora para a aula. Ficar à mercê desse ponto de ônibus aqui, parada, é o tempo de a gente chegar no outro ônibus, pegar um ônibus mais vazio. Sabendo o horário do outro ônibus, a gente fazia isso com tranquilidade. Mas agora não tem mais como — contou a mulher, que prefere manter o anonimato.

Segundo ela, a filha chegou em casa em prantos:

— Ela foi socorrida pela pessoa que forneceu o vídeo, e as pessoas do entorno avisaram à Força Municipal (de Caxias), que trouxe ela para casa. Ela estava chorando muito, muito nervosa com o que aconteceu. Ela disse que estava tão nervosa que nem sentiu dor quando ele pegou no pescoço dela, nem o perigo que estava correndo.

Alison da Cruz Santana Aleixo deve passar por uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz decidirá se ele continuará preso, se terá a prisão preventiva decretada ou se responderá pelo crime em liberdade.

Não é a primeira vez que o rapaz tem problemas com a polícia. Em 2023, ele estava com uma motocicleta roubada quando foi perseguido por PMs em São João de Meriti. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo e caiu, sendo preso em seguida.

Segundo depoimento prestado por PMs na ocasião, ele teria confessado ter participado, ao lado de outros homens, do roubo da motocicleta momentos antes de sua prisão. O assalto teria ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti.

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