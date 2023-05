A- A+

Caruaru Suspeito de roubo entra em academia de jiu-jitsu para fugir da polícia e é agredido por alunos O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (4), no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste

Um homem suspeito de roubar uma motocicleta em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, tentou se esconder da polícia em uma academia de jiu-jitsu e acabou sendo agredido pelos praticantes da arte marcial.



O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (4), no bairro do Salgado. A tentativa de fuga foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM foram acionados pela vítima, que tinha acabado de ter a moto roubada.



Diligências foram realizadas e o suspeito foi localizado. Ao avistar os agentes, o homem, que não teve nome e idade divulgados, tentou fugir.



Ele, que estava com um simulacro de arma e chegou a cair durante a fuga, entrou em uma academia de jiu-jitsu para se esconder, mas acabou sendo mobilizado e agredido pelos usuários do local.

A PM informou que o efetivo conteve os alunos e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local prestar os primeiro socorros ao suspeito.



Depois do atendimento, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da cidade.

