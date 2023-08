A- A+

Recife Suspeito de roubo se joga no Capibaribe para fugir e "desaparece" no rio; bombeiros fazem buscas Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o suspeito nadando contra a maré

Um homem se jogou no Rio Capibaribe, da Ponte Velha, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, nesta sexta-feira (4). Populares relataram que ele teria roubado um celular na localidade e, depois, pulado no rio para fugir.

Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o suspeito nadando contra a maré, tentando se aproximar da ponte. Depois, na tentativa de se salvar, ele agarra um fio que está perto da estrutura.

Segundos depois, o homem aparenta segurar o cabo com menos força até soltá-lo de vez. Na sequência, ele passa a boiar no Rio Capibaribe e afunda, desaparecendo.

Procurada pela reportagem do Portal Folha de Pernambuco, no início da tarde, às 13h28, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o homem teria morrido eletrocutado ao segurar no fio. A informação, inclusive, foi veiculada nesta página mais cedo, mas, por causa da atualização, foi retirada do ar.

Primeira nota da PMPE - "A Polícia Militar informa que um homem praticou um furto no Centro do Recife e populares acionaram uma viatura que passava na hora. O suspeito se assustou e pulou no Rio Capibaribe, mas, talvez por não saber nadar, agarrou uns fios e acabou morrendo eletrocutado. O policiamento acionou os Bombeiros para a remoção do corpo."

Às 17h42, no entanto, a PMPE emitiu uma errata informando que, na realidade, o homem pode ter sido vítima de afogamento. Leia a nota corrigida pela polícia:

Segunda nota da PMPE - "A Polícia Militar informa que um homem praticou um furto no Centro do Recife e populares acionaram uma viatura que passava na hora. O suspeito se assustou e pulou no Rio Capibaribe, nadou contra a correnteza até a exaustão e possivelmente foi vítima de afogamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma unidade tática de mergulho para auxiliar nas buscas. Até o momento o homem não foi encontrado."

O Corpo de Bombeiros (CBMPE) também emitiu duas versões sobre o fato. Mais cedo, às 15h48, informou que "as equipes da Corporação não foram empregadas na ocorrência, pois o suspeito se evadiu do local".

Primeira nota do CBMPE - "Sobre um homem que se jogou da Ponte Velha, no bairro de Santo Antônio, em direção ao rio, na tentativa de fugir da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (04), o Corpo de Bombeiros informa que as equipes da Corporação não foram empregadas na ocorrência, pois o suspeito se evadiu do local. O CBMPE informa ainda que, caso o suspeito seja localizado no meio aquático, equipes de mergulho serão acionadas."

Já às 18h28, divulgou outra nota oficial, na qual diz que equipes foram enviadas ao local depois de atualizações das informações.

Segunda nota do CBMPE - "Sobre um homem que se jogou da Ponte Velha, no bairro de Santo Antônio, em direção ao rio, na tentativa de fugir da Polícia Militar, nesta sexta-feira (04), o Corpo de Bombeiros informa que, devido a novas informações relatadas, o homem, possivelmente, foi vítima de afogamento. Diante das atualizações dessas informações, o CBMPE enviou equipes ao local na tentativa de localizá-lo."

