Suspeito de roubos e extorsões em Boa Viagem é preso; homem teria cometido mais de 10 assaltos

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Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (23), suspeito de praticar diversos roubos e extorsões no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 10ª Vara Criminal da Capital, por um roubo praticado em dezembro de 2025, nas proximidades da Via Mangue.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito, que não teve o nome divulgado, também era responsável por dar fuga a outro homem também conhecido por praticar assaltos na região.

"O homem, que já havia sido detido pela Delegacia de Boa Viagem, é apontado como autor de mais de 10 assaltos na mesma localidade", informou a PCPE.



O suspeito foi encaminhado à unidade policial e, após os procedimentos, ficou à disposição do sistema penitenciário.



A ação que resultou na prisão foi coordenada pelos delegados Mário Melo e Cynthia Nascimento, titular e adjunta da Delegacia de Boa Viagem, respectivamente.



Também contou com o apoio do Núcleo de Inteligência e Análise de Dados da Diretoria de Inteligência da corporação.

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