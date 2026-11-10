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Prisão Suspeito de se passar por diretor de construtora pernambucana para aplicar golpes é preso Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncia da construtora

Um homem de 24 anos suspeito de se passar por diretor de uma construtora pernambucana para aplicar golpes em fornecedores foi preso nessa segunda-feira (9). O suspeito não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram após o departamento jurídico informar à polícia que o jovem estaria se passando por diretor da empresa e entrando em contato com fornecedores.

Após as diligências, o homem foi identificado e preso pelos policiais da 7º Circunscrição Policial (Boa Viagem) e da 3ª Delegacia Seccional (Desec), com coordenação dos delegados Mário Melo e Cynthia Nascimento.

Ele já responde a outros dois processos por estelionato eletrônico. Além disso, a PCPE ainda investiga indícios de que o suspeito tenha cometido outros crimes.

Fraude eletrônica

O jovem responde por fraude eletrônica, prevista no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, com pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa.

Após a prisão e procedimentos padrão, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficará à disposição da justiça.





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