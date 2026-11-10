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Prisão

Suspeito de se passar por diretor de construtora pernambucana para aplicar golpes é preso

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncia da construtora

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Conversas divulgadas pela Polícia Civil entre o suspeito e fornecedores da construtoraConversas divulgadas pela Polícia Civil entre o suspeito e fornecedores da construtora - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem de 24 anos suspeito de se passar por diretor de uma construtora pernambucana para aplicar golpes em fornecedores foi preso nessa segunda-feira (9). O suspeito não teve o nome divulgado. 

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram após o departamento jurídico informar à polícia que o jovem estaria se passando por diretor da empresa e entrando em contato com fornecedores. 

Após as diligências, o homem foi identificado e preso pelos policiais da 7º Circunscrição Policial (Boa Viagem) e da 3ª Delegacia Seccional (Desec), com coordenação dos delegados Mário Melo e Cynthia Nascimento.

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Ele já responde a outros dois processos por estelionato eletrônico. Além disso, a PCPE ainda investiga indícios de que o suspeito tenha cometido outros crimes. 

Fraude eletrônica
O jovem responde por fraude eletrônica, prevista no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, com pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. 

Após a prisão e procedimentos padrão, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficará à disposição da justiça.


 

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