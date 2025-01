A- A+

paleontologia Suspeito de ser autor do ataque em Nova Orleans sozinho, diz FBI As pegadas se estendem por 150 metros no local da Dewars Farm Quarry

Cerca de 200 pegadas de dinossauros, com 166 milhões de anos, foram descobertas em Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra, no maior sítio desse tipo descoberto no Reino Unido, anunciaram as universidades de Oxford e Birmingham, nesta quinta-feira (2).

Estas pegadas impressionantes deixadas por cinco dinossauros serão mostradas na próxima quarta-feira no programa de arqueologia da BBC Two “Digging for Britain”.

As pegadas se estendem por 150 metros no local da Dewars Farm Quarry, uma verdadeira “rodovia dos dinossauros”, onde herbívoros e carnívoros se cruzaram durante o Jurássico Médio.

“É raro encontrar tantas pegadas em um só lugar e rastros tão extensos assim”, disse à AFP a doutora Emma Nicholls, paleontóloga especialista em vertebrados do Museu de História Natural da Universidade de Oxford.

Segundo o cientista, este lugar pode ser também um dos maiores locais de pegadas de dinossauros do mundo.

As primeiras pegadas foram descobertas em junho por Gary Johnson, um obreiro que estava trabalhando na pedreira com uma escavadeira.

“Me dei conta de que eu era a primeira pessoa a vê-los, foi surreal”, disse Johnson à BBC.

Nos dias posteriores, cerca de 100 pessoas participaram das escavações, supervisionadas pelas universidades de Oxford e Birmingham, num local que era uma antiga lagoa rasa com água morna.

Os cientistas não sabem como estas pegadas, deixadas na lama, se conservaram desta forma, mas apontam que poderiam se dever a “que uma tempestade depositou sedimentos sobre elas, o que teria ajudado a congelá-las”, segundo Richard Butler, paleobiólogo da Universidade de Birmingham.

Quatro dos cinco dinossauros que deixaram suas pegadas no local eram saurópodes, herbívoros de pescoço longo, provavelmente da espécie cetiossauros.

Os rastros, semelhantes aos de um elefante, mas muito maiores, apresentavam exemplares que tinham até 18 metros de comprimento.

O quinto animal que deixou pegadas foi provavelmente um megalossauro, o maior predador jurídico da atual Inglaterra, que andava sobre duas pernas e cujas garras podem ser vistas claramente no solo.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Corpo de menino que estava desaparecido é encontrado em canal de Olinda