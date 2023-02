A- A+

POLÍCIA Suspeito de ser o maior ladrão de residências de alto luxo no Rio, Hobin Hood é preso Ações do ladrão causaram prejuízo de mais de R$ 1 milhão, diz polícia

João Paulo Ferreira de Melo Barbosa, conhecido como Robin Hood, foi preso por policiais civis da 15ª DP (Gávea), com apoio de equipes da 32ª DP (Taquara), suspeito de ser o maior ladrão de residências de alto luxo nas zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro (RJ). Ele responde a mais de dez processos na Justiça por crimes de furto. A Polícia Civil estima que ele tenha causado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão desde que saiu da cadeia, em novembro de 2022.

De acordo com as investigações, Barbosa costuma agir sempre sozinho e à noite. Nos últimos dois meses, ele teria furtado três residências apenas em um condomínio de luxo em São Conrado, na Zona Sul. Dos locais, levou dinheiro, relógios de grife e eletroeletrônicos. O suspeito vinha sendo monitorado por policiais da delegacia da Gávea e foi detido num shopping de Botafogo, na Zona Sul.

De acordo com as investigações, em dezembro de 2022, o suspeito furtou duas residências no condomínio em São Conrado. Em janeiro deste ano, ele voltou ao local e invadiu a terceira casa. João foi identificado pela polícia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.O homem foi flagrado pelas câmeras de segurança ao entrar em uma das residências.

Além do condomínio em São Conrado, as investigações apontam que o Barbosa furtou residências de luxo também no Joá e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Esses crimes estão sendo investigados pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Em setembro de 2022, ele foi preso por agentes da distrital, mas ficou dois meses atrás das grades e foi solto em novembro.

Em furtos praticados no ano passado, em apuração na delegacia da Barra da Tijuca, estima-se que Melo tenha causado um prejuízo de R$ 5 milhões às vítimas. Com o dinheiro das invasões, ele levava uma vida de luxo, se hospedando em hotéis renomados, e postava fotos das estadias numa rede social. Nas imagens, João Paulo se exibia tomando banho de piscina e tomando drinks.

