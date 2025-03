A- A+

PF e HSI Suspeito de ser principal operador do Faraó dos Bitcoins é preso na Flórida (EUA) Piloto estava foragido havia quatro anos

Um suspeito de ser, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o principal operador de Glaidson Acácio, o Faraó dos Bitcoins, foi preso, na última terça-feira, em Miami, na Flórida (EUA). Ele se chama, segundo o g1, Ricardo Rodrigues Gomes e é conhecido como Piloto.



O brasileiro estava foragido havia quatro anos. A prisão foi uma cooperação da agência americana Homeland Security Investigations (HSI) com a PF.

De acordo com as investigações, Piloto deixou o Brasil usando um passaporte falso e passou a atuar nos Estados Unidos em benefício da organização criminosa.



Ele, de acordo com a PF, intermediou aquisições patrimoniais, constituindo empresas, movimentando contas bancárias, adquirindo criptoativos e providenciando documentos migratórios.

Desde agosto de 2022, o suspeito era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, sendo considerado um foragido internacional.

O preso permanecerá sob custódia nos Estados Unidos enquanto são adotadas as providências para sua deportação ou extradição ao Brasil. Piloto poderá responder pelos crimes pelos quais é acusado, com penas que podem chegar a 26 anos de prisão.

