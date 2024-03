Suspeito de tentar assaltar ônibus é morto por passageiro em viaduto na BR-232, no Recife

A- A+

Uma tentativa de assalto a ônibus terminou com um criminoso morto, no viaduto da avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, sentido BR-232, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa quinta-feira (14).

Nas redes sociais, passageiros que estavam no coletivo relataram que, por volta das 21h, dois homens subiram no ônibus da linha 341 - Curado I/Conde da Boa Vista, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro dos Torrões.

Na sequência, os criminosos anunciaram o assalto, mas foram surpreendidos por um dos passageiros, que estava armado e atirou contra os suspeitos.

"Tinha um suposto policial aposentado que deu um tiro em um deles, que fugiu pela porta de trás do ônibus, mas caiu no chão do viaduto entre a Abdias e a BR-232. O tiro pegou no peito. O segundo [assaltante] fugiu pela janela do ônibus", relatou uma das testemunhas. Nenhum pertence foi levado, contou o usuário.

O criminoso, de 28 anos, morreu no local. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homicídio foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios.



"O homem foi encontrado sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública, em cima de um viaduto na Av. Abdias de Carvalho, no bairro do Torrões", afirmou a PCPE. A corporação informou também que os disparos foram feitos por um desconhecido, que não ficou no local.



Já a Polícia Militar disse que também foi acionada para a ocorrência de homicídio e que equipes do 12º BPM constataram que o morto estava com um simulacro de arma de fogo.



"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", destacou a PCPE.

