ESTADOS UNIDOS
Suspeito de tentar assassinar Trump em jantar de gala se declara inocente
Cole Allen, de 31 anos, compareceu a um tribunal distrital federal na capital americana, onde é acusado de quatro crimes
Um homem acusado de tentar assassinar o presidente Donald Trump em um jantar de gala da imprensa em Washington D.C. no mês passado se declarou inocente nesta segunda-feira (11), informou a imprensa dos Estados Unidos.
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Cole Allen, de 31 anos, compareceu a um tribunal distrital federal na capital americana, onde é acusado de quatro crimes, entre eles tentativa de assassinato do presidente e agressão a um agente federal com o uso de arma letal, informaram o The Hill e outros meios de comunicação.