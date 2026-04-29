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eua Suspeito de tentativa de assassinato contra Trump tirou selfie antes do ataque O homem, de 31 anos, foi detido em meio a um confronto caótico com seguranças. Houve disparos, mas ninguém morreu

O homem acusado de tentar assassinar o presidente Donald Trump em uma gala de jornalistas em Washington tirou uma selfie em seu quarto de hotel momentos antes de violar a segurança e tentar entrar armado no evento, indicaram os promotores do caso.

Cole Allen lançou seu ataque pouco depois das 20h30 de sábado, após descer de seu quarto no Washington Hilton, o mesmo hotel onde estavam Trump, sua esposa Melania Trump e outros convidados para o jantar de correspondentes da Casa Branca.

O homem, de 31 anos, foi detido em meio a um confronto caótico com seguranças. Houve disparos, mas ninguém morreu.

Segundo os promotores, ao chegar ao quarto do Hilton, Allen escreveu surpreso com o que considerava a pouca segurança do hotel. Disse que havia entrado "com múltiplas armas e nenhuma pessoa aqui considera a possibilidade de que eu possa ser uma ameaça".

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Allen passou seus últimos minutos consultando sites que informavam sobre o paradeiro de Trump, se armando e posando para uma selfie que tirou com um telefone celular diante do espelho de seu quarto.

Uma cópia da foto o mostra vestido de preto, com gravata vermelha e uma faca, um coldre de pistola no ombro e o que as autoridades descreveram como uma bolsa para munições.

Ao sair do quarto, e-mails programados foram enviados a amigos e familiares com um manifesto explicando suas motivações.

Cole Allen pode enfrentar uma pena de até prisão perpétua se for declarado culpado de tentar matar Trump.

Allen não se declarou culpado nem inocente na audiência de segunda-feira em um tribunal federal em Washington. Ele permanecerá detido enquanto aguarda sua próxima comparecência perante a corte.

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