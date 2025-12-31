Qua, 31 de Dezembro

CRIME

Suspeito de tentativa de feminicídio em Sergipe é detido no Recife

O homem tentou se passar por outra pessoa na abordagem da PRF

Homem viajava usando carro roubadoHomem viajava usando carro roubado - Foto: PRF/Divulgação

Um homem que está sendo investigado por tentativa de feminicídio em Sergipe foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Recife. Ele estava em um carro roubado e apresentou documento de outra pessoa na abordagem. 

Ele é suspeito de atirar na ex-esposa em 2023. 

A prisão aconteceu na segunda-feira (29), após uma abordagem na BR-101. 

Durante a abordagem a um veículo utilitário, o motorista apresentou uma foto de uma carteia de habilitação no celular e a equipe constatou que o documento não era dele. O homem informou então outro nome, mas não foi possível constatar a veracidade da informação.

Em consulta ao carro, foram descobertos sinais de adulteração e um registro de roubo no dia 14 de agosto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres junto com o veículo. Posteriormente, a PCPE identificou que o homem, além de ter usado documento falso e guiado um carro roubado, ainda é investigado por feminicídio. Em 2023, ele teria tentado matar a ex-esposa. 

