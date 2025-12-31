A- A+

CRIME Suspeito de tentativa de feminicídio em Sergipe é detido no Recife O homem tentou se passar por outra pessoa na abordagem da PRF

Um homem que está sendo investigado por tentativa de feminicídio em Sergipe foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Recife. Ele estava em um carro roubado e apresentou documento de outra pessoa na abordagem.

Ele é suspeito de atirar na ex-esposa em 2023.

A prisão aconteceu na segunda-feira (29), após uma abordagem na BR-101.

Durante a abordagem a um veículo utilitário, o motorista apresentou uma foto de uma carteia de habilitação no celular e a equipe constatou que o documento não era dele. O homem informou então outro nome, mas não foi possível constatar a veracidade da informação.

Em consulta ao carro, foram descobertos sinais de adulteração e um registro de roubo no dia 14 de agosto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres junto com o veículo. Posteriormente, a PCPE identificou que o homem, além de ter usado documento falso e guiado um carro roubado, ainda é investigado por feminicídio. Em 2023, ele teria tentado matar a ex-esposa.

