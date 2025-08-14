A- A+

RIO DE JANEIRO Suspeito de torturas contra adolescentes espancou jovem por cerca de quatro horas, diz polícia Ele também é investigado por torturar outras duas jovens. Todas as vítimas foram agredidas quando se relacionavam com o mesmo homem

Um homem suspeito de cometer torturas em série contra adolescentes com que se relacionava, foi preso nesta terça-feira, por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Fernando de Souza Moares, de 27 anos, é acusado de espancar e torturar por cerca de quatro horas uma menina, de 15. Durante a agressão, ela foi atingida por golpes de madeira na cabeça e levou socos e chutes pelo corpo. A vítima ficou com o rosto inchado, teve os olhos arroxeados por extravasamento de sangue e apanhou até perder os sentidos e desmaiar.

Este não é o único crime que o suspeito responde. Segunda a polícia, o mesmo homem também é apontado em um inquérito que tramita na unidade policial como responsável por agressões contra outras duas ex-companheiras, ambas também menores na época dos fatos, ocorridos entre 2019 e 2023.



Elas teriam sido agredidas e torturadas com ferramentas quentes, com cortes nas falanges dos dedos e na sola dos pés, provocados pelo uso de alicates de unha, e ainda com queimaduras pelo uso de água fervente. Em todos os casos, os espancamentos foram impostos pelo suspeito como uma espécie de castigo físico, motivado por ciúme, ou pela demora das vítimas em responder mensagens, ou ainda por elas não atenderem o telefone rapidamente.





— Consideramos o Fernando como um torturador em série de mulheres. Ele tem menosprezo pela figura da mulher. Os crimes são graves e bárbaros contra as mulheres. As adolescentes o descrevem como psicopata e macabro. Já temos três vítimas confirmadas e há suspeitas do envolvimento dele em outros casos. Ele é acusado pela prática dos crimes de tortura, cárcere privado, ameaça e perseguição contra as suas vítimas. Esse autor escolhe suas vítimas, em regra adolescentes menores de 18 anos, passa a se relacionar com elas na forma de um namoro e desenvolve com elas um relacionamento abusivo — explicou a delegada Vanessa Martins, titular da Deam de São João de Meriti.

De acordo com a policial, esse relacionamento abusivo vira um relacionamento violento, com a prática de atos de tortura:

— Quer seja para aplicar castigos pessoais, quer seja para constranger (as vítimas) a confessar fatos com os quais ele cisme. E assim ele passa a agredi-las de modo bastante cruel. Os relatos das vítimas são bastante assustadores, mesmo para nós — disse a delegada.

Foi o que aconteceu, no dia 9 de julho último, com uma adolescente, de 15, que se relacionava com o suspeito há seis meses. Ela foi obrigada a deixar de ir à escola, na data referida, e acabou sendo arrastada para um terreno baldio. Lá, foi interrogada por Fernando, que exigiu saber de relacionamentos anteriores da jovem. Ela teria falado sobre duas pessoas com quem teria tido envolvimento. Foi o bastante para ser espancada.

Abandonada no local das agressões, ela conseguiu recobrar os sentidos e encontrou forças para voltar sozinha para casa. No dia seguinte, contou para a mãe o que havia acontecido e ela procurou a polícia. A delegada Vanessa Martins representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito. Expedido pelo Juizado de Violência Doméstica de São João de Meriti, o mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira.

Segundo a delegada, Fernando não quis prestar depoimento e se reservou ao direito de permanecer calado. Ele deverá ser submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz vai decidir pela validade da prisão, ou seja, se o suspeito continuará preso ou se responderá pelas acusações em liberdade.

— É importante que outras eventuais vítimas compareçam à delegacia para serem ouvidas— concluiu a delegada.

