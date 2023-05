Suspeito de tráfico de drogas é capturado no Recife após tentar fugir pulando muro de seis metros

A- A+

Suspeito de traficar droga, um homem de 18 anos foi detido pelas forças policiais da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) após pular muro de seis metros em uma tentativa de fuga na noite dessa sexta-feira na Zona Norte do Recife.



A prisão ocorreu durante operação de rotina no bairro Alto José Bonifácio, quando os policiais receberam informações sobre atividades de tráfico de drogas na região. Após realizar uma varredura no local, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha, pesando cerca de 8 kg.



Com o intuito de localizar o suspeito, os agentes dirigiram-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, onde receberam a informação de que um homem com ferimentos na mão havia dado entrada para receber atendimento médico.



Ao notar a presença dos policiais na unidade de saúde, o homem tentou fugir, mas acabou sendo capturado e encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas devido a uma fratura na mão, resultado da queda do muro.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Plantões da Capital. O suspeito permanece sob custódia policial no Hospital Otávio de Freitas, aguardando alta médica.

