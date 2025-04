A- A+

POLÍCIA Suspeito de tráfico tenta esconder espingarda e subornar PMs com quase R$ 4 mil em Igarassu Com o homem foram encontrados nove cartuchos intactos de calibre 12 e várias embalagens típicas para armazenamento de drogas

Policiais militares do 26º Batalhão prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no Loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, na última sexta-feira (18).

A ação ocorreu após investigações apontarem o local como ponto de venda de entorpecentes.

Durante a operação, os agentes montaram uma vigilância nas imediações da casa do investigado. A Polícia Militar (PM) informou, por meio de nota, que em pouco tempo de vigília, o suspeito foi flagrado repassando drogas a um usuário.

Ao abordar o comprador, os PMs encontraram duas pedras de crack, adquiridas por R$ 100.

Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito tentou se livrar de uma espingarda calibre 12 de dois canos e sem numeração visível, além de uma sacola plástica, lançando-os sobre uma laje.

Dentro da sacola, os policiais localizaram nove cartuchos intactos de calibre 12 e várias embalagens típicas para armazenamento de drogas.

O homem confessou que vendia cada pedra de crack por R$ 50. No momento da prisão, ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 3.900, retirados de uma sacola enterrada no quintal da casa. A tentativa de suborno resultou em mais uma acusação.

"Diante dos fatos, o indivíduo recebeu nova voz de prisão, desta vez pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Tanto o suspeito quanto o usuário foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis", informou a PM.

