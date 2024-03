A- A+

RECIFE Suspeito é preso após oferecer droga a policial que foi a local apurar denúncia de tráfico Agente de segurança estava em campana no local, em comunidade de Boa Viagem

Um homem de 29 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso em flagrante em uma comunidade do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, logo após oferecer droga a um policial que foi até o local para apurar uma denúncia. O agente de segurança estava à paisana e deu ordem de prisão ao homem.

O suspeito resistiu à prisão e tentou fugir, mas foi logo alcançado pelos policiais que participaram da operação e terminou preso. A Polícia Civil apresenta mais detalhes do caso em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (25).

Os policiais chegaram ao local em Boa Viagem após receberem informações sobre a existência de um "mercado da droga" na comunidade. A equipe se dirigiu ao ponto indicado e montou uma campana, que culminou na prisão do suspeito.

No ato da prisão, os policiais ainda identificaram que o suspeito tinha em aberto um mandado de prisão por tentativa de homicídio, que havia sido expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Boa Viagem, sob o comando do delegado Frederico Marcelo.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel afirma que continua combatendo o Hamas em hospitais de Gaza