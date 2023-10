A- A+

POLÍCIA Suspeito é preso após tentar matar mulher na Zona Oeste do Recife Segundo a polícia, antes de esfaquear a mulher, o homem praticou um roubo

Um homem de 30 anos foi preso, no domingo (1º), após tentar matar uma mulher de 28, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o suspeito teria praticado um roubo no local e, em seguida, agrediu a mulher, moradora em situação de rua, a facadas.

"Ele foi detido por populares até a chegada do efetivo, que o levou para a delegacia, para realização dos procedimentos cabíveis", afirmou a Polícia Civil, em nota.

O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital, nesta segunda-feira (2). A corporação segue investigando o caso.

