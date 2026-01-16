A- A+

Investigação Suspeito de matar turista em Porto de Galinhas se entrega à polícia e é liberado após depoimento O comerciante de 21 anos se apresentou na Delegacia de Homicídios de Ipojuca.

O suspeito de matar a tiros um turista de São Paulo em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, se entregou à polícia nessa quinta-feira (15).



Segundo a corporação, por meio de nota enviada à reportagem, o homem, que tem 21 anos, foi solto depois de prestar depoimento.

A vítima, Rafael Ventura Martins, tinha 32 anos e foi assassinado enquanto estava com a esposa no restaurante Caldinho do Nenen, no dia 4 de janeiro.

De acordo com a polícia, o homem se apresentou na 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ipojuca acompanhado de advogados. Ele se declarou como autor do assassinato, e foi liberado "por não haver flagrante nem mandado de prisão em seu desfavor".



"O inquérito policial segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos, conforme a legislação vigente. A Polícia Civil reforça seu compromisso com uma investigação técnica e responsável", informou a corporação.



Relembre o caso

Em vídeos que circularam nas redes sociais foi possível identificar a vítima dos disparos sendo amparada por populares.

Apesar da tentativa de reanimação, Rafael Ventura Martins não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito de cometer o crime fugiu do local após efetuar os disparos.



