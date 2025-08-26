A- A+

ADULTIZAÇÃO Suspeito nega ameaças e diz estar sendo preso por invasão de sistemas: "Nada a ver com Felca" Cayo Lucas, de 22 anos, passa por audiência de custódia, no Fórum de Olinda

Antes de entrar para audiência de custódia no Fórum de Olinda, na manhã desta terça-feira (26), o suspeito de ameaçar o influenciador digital Felca, Cayo Lucas, de 22 anos, negou que tenha proferido ataques contra o youtuber, que denunciou adultização de menores nas redes sociais. O vídeo de Felca passa das 48 milhões de visualizações.

Ele foi preso, nessa segunda (25), em Olinda, em cumprimento de mandado de busca e prisão pela Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco.

“Estou sendo preso por invasão de sistemas. Com Felca, eu não tenho nada a ver”, declarou à Folha de Pernambuco.

A invasão de sistemas que o suspeito se refere tem a ver com o flagrante que os policiais encontraram quando ele acessava em casa, no bairro de Jardim Brasil, a plataforma ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Com ele, também estava Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, 21, que foi detido em flagrante. Este também passa por audiência de custódia. Os dois podem responder pelos crimes de organização criminosa e ameaça em ambiente digital.

