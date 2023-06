A- A+

CASO CAMBÉ Suspeito preso em Gravatá conversava pela internet com assassino de adolescentes no Paraná, diz TV Homem foi preso "por suspeita de ligação com o episódio ocorrido em Cambé".

O homem de 18 anos que foi preso em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na quarta-feira (21), conversava com o asssassino dos adolescentes Karoline Verri Alves e Luan Augusto pela internet. A informação foi divulgada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, estado onde ocorreu o duplo homicídio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o homem foi preso "por suspeita de ligação com o episódio ocorrido em Cambé".

A prisão do suspeito foi resultado de um mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil do Paraná. As investigações sobre o crime seguem em andamento.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou, também por meio de nota, que "neste momento, não serão repassadas maiores informações porque as investigações ainda estão em andamento na Polícia Civil do Paraná".

O preso em Gravatá foi o terceiro a ser detido por causa do ataque, que aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. O primeiro, que atirou na cabeça do casal de namorados, chegou a ser preso e foi encontrado morto na cela em que estava, na Casa de Custódia de Londrina.

Em depoimento à polícia, ele havia dito que não conhecia as vítimas, que namoravam desde 2022.



O segundo homem foi preso na noite da última segunda-feira (19), data do duplo assassinato. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de "ajudar a organizar o episódio" que matou o casal de estudantes.

