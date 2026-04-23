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Caso Felca Suspeitos de ameaçar Felca e invadir sistema policial ficam em silêncio durante audiência Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, de 22 anos, e Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 23, participaram audiência de instrução e julgamento na 3ª Vara Criminal de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Os suspeitos de terem ameaçado de morte o influenciador digital conhecido como Felca permaneceram em silêncio durante a audiência de instrução e julgamento.

A audiência com Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, de 22 anos, e Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 23, ocorreu nesta quinta-feira (23), na 3ª Vara Criminal de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As defesas dos dois suspeitos confirmaram, em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, que ambos exerceram o direito constitucional de não responder às perguntas.

O advogado Nilton Barbosa, que faz a defesa de Paulo Vinícius, relatou que seu cliente se considera inocente.

Josenildo Meneses, advogado de defesa de Cayo Lucas, também afirmou que seu cliente nega as acusações.

A defesa ressalta que o ato de busca e apreensão foi ilegal, uma vez que os acusados argumentam que não autorizaram a entrada dos policiais dentro da casa.

Segundo Josenildo, as provas obtidas dessa forma seriam inválidas e não deveriam entrar no processo.

Como foi a audiência

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), informou que a 3ª Vara Criminal de Olinda realizou a audiência dos dois suspeitos.

De acordo com o comunicado, foram colhidos os depoimentos das nove testemunhas arroladas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pela defesa, e também ocorreu o interrogatório dos dois réus. A fase de instrução do processo foi concluída.

Na próxima fase, a 3ª Vara Criminal de Olinda vai analisar o caso para poder concluir o julgamento do processo; entretanto, ainda não há previsão para a sentença da ação penal.

Os réus respondem, nesse processo, pelo cometimento de crimes cibernéticos diversos (invasão de dispositivo informático, estelionato eletrônico e fraude eletrônica) e pelo crime de ameaça (não só ao influenciador Felca, mas também a outras vítimas).

Relembre o caso

Os dois suspeitos foram presos em 25 de agosto de 2025, durante uma ação conjunta das Polícias Civis de Pernambuco e de São Paulo.

A dupla foi capturada em dois endereços no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, em meio a cumprimentos de mandados de busca, apreensão e prisão temporária.

No dia seguinte, passaram por audiência de custódia, no Fórum de Olinda, e foram encaminhados ao Cotel, em Abreu e Lima.

De acordo com informações policiais, Cayo Lucas estava sendo investigado por ameaçar Felca através de e-mails e mensagens de WhatsApp.

No momento da prisão, ele estava na casa de Paulo Vinícius, que seria dono de um computador que estaria aberto na plataforma "Polícia Ágil", utilizada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), e seria usada para consultar CPFs, criar contas bancárias e incluir mandados de prisão de desafetos.

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