polícia federal Suspeitos de abuso sexual infantil são alvos de operação em Pernambuco; veja cidades Objetivo é localizar e apreender computadores, celulares e mídias que armazenem imagens e vídeos com cenas de abuso sexual

Uma operação contra estupro de vulnerável, armazenamento, divulgação e produção de imagens com cenas de abuso sexual infantil foi deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), no Recife, Olinda e Paulista, na Região Metropolitana, e Vitória de Santo Antão, na Mata Sul.



O objetivo da operação "Crespo", realizada nesta sexta-feira (17), é localizar e apreender computadores, notebooks, celulares e mídias que armazenem imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.



As investigações da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, da Superintendência Regional da PF em Pernambuco, se referem a quatro inquéritos policiais, instaurados entre os anos de 2019 e 2022.

Os materiais apreendidos estão sendo encaminhados ao setor técnico-científico da PF/PE, para serem submetidos a exames periciais, visando à obtenção de evidências que comprovem a prática dos crimes.

"A partir dos resultados das diligências e dos exames periciais, os investigados poderão responder pelos crimes de divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, produção de cenas de abuso sexual infantil e de estupro de vulnerável, cujas penas, somadas, podem variar de 16 a 33 anos de reclusão", afirmou a PF.

