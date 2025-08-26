A- A+

PERNAMBUCO Suspeitos de ameaça a Felca e invasão de sistema da SDS permanecem presos e vão para o Cotel Eles passaram por audiência de custódia no Fórum de Olinda

Após quase duas horas de audiência de custódia em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi decidido que os jovens Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, 21, terão a prisão decretada.

Eles serão transferidos para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR.

A audiência de custória aconteceu na manhã desta terça-feira (26), no Fórum de Olinda. Cayo é acusado pela polícia de ameaçar o influenciador Felca, através de mensagens no WhatsApp e e-mail.



O juiz José de Andrade Saraiva Filho comandou a audiência de custódia. Cayo e Paulo ainda estão no Fórum de Olinda. A expectativa é de que o magistrado assine o mandado de prisão e eles saiam do local. A previsão é de que tudo aconteça antes das 15h.

Detenção

Cayo foi detido em casa, no bairro de Jardim Brasil, na manhã dessa segunda-feira (25), durante cumprimento de um mandado busca e prisão temporária. A ação foi executada pela Polícia Civil de São Paulo em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco.

Chegando à casa onde estava Cayo, os agentes encontraram também Paulo Vinícius. Eles estavam com um computador acessando a plataforma ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que serve para consultar CPFs, criar contas bancárias e incluir mandados de prisão de desafetos. Esse computador, segundo a polícia, pertence a Paulo.



Ao sair da audiência, Paulo Vinícius não falou com a imprensa. Cayo negou as ameaças a Felca, mas foi categórico ao dizer que invadia o sistema da SDS.

“Eu fazia invasão de sistemas. Não tenho nada a ver com Felca. Inclusive, concordo com tudo que ele faz. Eu invadia todos os sistemas do governo. Isso aí [as ameaças] foi de outras pessoas da internet. Não foi eu. A [prisão por] ameaça é ilegal”, frisou ele.

Defesas

Cayo foi representado pela Defensoria Pública de Pernambuco. Enquanto Paulo teve como representante de defesa a advogada Aline Sena Nascimento. Nenhum deles falou com a imprensa.

Inconsolada, do lado de fora da unidade judiciária, a mãe de Paulo, que não será identificada, continua defendendo que o filho é inocente e não cometeu qualquer crime.

"O meu filho não é bandido. Tira o meu filho dessa, por favor. Meu filho é um bom menino. É um menino de ouro e é o melhor filho. Vocês não têm noção. Eu acredito na inocência dele", declarou ela.

Pedidos

Conforme especificado na decisão do juiz, o representante do Ministério Público pediu pela homologação do flagrante e pelas conversões das prisões em flagrante em preventivas.

Logo depois, as defesas dos dois autuados solicitaram a concessão da liberdade provisória ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da homologação e cumprimento do mandado de prisão temporária existente em desfavor deles, pelas razões expostas.

Contudo, a decisão do juiz foi clara: "Entendo ser incabível a concessão da liberdade provisória para ambos, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade por meio dos depoimentos colhidos pela autoridade policial e auto de apresentação e apreensão acostados aos autos, presentes assim os pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal."

Para que serve uma audiência de custódia?

O ato, que é uma praxe da justiça, é instituído para verificar a legalidade da prisão. Durante esse momento, os detidos são questionados, por exemplo, se sofreu violência policial. A partir daí, a prisão pode ser convertida ou não.

O que diz a defesa de Felca?

A defesa de Felipe Bressanim, o Felca, representada pelo advogado João de Senzi, parabenizou as polícias pela prisão de Cayo. Mas alegou que essa captura nada tem a ver com a quebra de sigilo do Google deferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Essas ameaças, segundo Senzi, partiram de uma pessoa identificada como Jefferson Silva, de um endereço Proton Mail, que é um serviço de e-mail suíço que oferece criptografia de ponta a ponta e criptografia de acesso zero.

"A prisão decorre do excepcional trabalho desenvolvido pelo NOAD/PCSP, que identificou os autores do e-mail contendo ameaças contra o influenciador e pessoas do seu entorno que auxiliaram no vídeo "adultização". O NOAD/PCSP prontamente requereu as prisões dos criminosos, que foi deferida pelo TJSP, uma vez que os indivíduos identificados já eram investigados por favorecerem-se do comércio de pornografia infantil e da exploração de crianças e adolescentes", diz Senzi.

O advogado ainda disse que reforça "o compromisso do influenciador e da equipe dele em colaborar e auxiliar as autoridades na identificação e responsabilização dos criminosos que vêm se favorecendo de abusos e explorações de menores de idade".

Felca diz não temer ameaças

Em recente entrevista ao jornalístico Fantástico, da TV Globo, Felca disse ter recebido ameaças de morte desde a repercussão que tomou conta das esferas do poder. O mesmo também aconteceu com pessoas do convívio dele. A Polícia Civil de São Paulo está investigando essas intimidações.

“Eu mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu. Desculpa, mas eu não vou conseguir parar”, destacou.

Veja o vídeo sobre "adultização"

O vídeo publicado por ele no YouTube, desde o dia 6 de agosto, repercutiu no Brasil inteiro. Já passa das 48 milhões de visualizações. Nas imagens, Felca denuncia o que chama de adultização, que é a prática de divulgar em ambiente virtual conteúdos de portnografia infantil.

Veja o vídeo



Entre os nomes citados no vídeo, está o influenciador Hytalo Santos, que foi preso no dia 15 de agosto, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, juntamente com o marido e também influenciador Israel Natã Vicente, mais conhecido como Euro.

Atualmente, eles estão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e aguardam transferência para a Paraíba.

Veja também