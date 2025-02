Suspeitos presos em perseguição policial após assalto no Ceasa são soltos em audiência de custódia

A- A+

Quatro suspeitos presos durante uma perseguição policial após um assalto a um comerciante no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, na última segunda-feira (10) foram liberados pela Justiça em audiência de custódia.

Três deles haviam sido presos em flagrante no mesmo do dia do crime e um no dia seguinte, tendo sido levados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o relaxamento das prisões em flagrante foi feito porque os quatro autuados "não se encontravam em qualquer das hipóteses legais de flagrante delito".

Por isso, acrescenta o Poder Judiciário, foram postos em liberdade Luiz Carlos Leão da Silva, Lucas Bento Barros, Pedro Henrique Alves Santana e José Eder de Lima Alves.

Não havia, segundo a Justiça, "processual ligação entre os autuados e o crime cometido no Ceasa, pelos documentos anexados pela Polícia Civil".

As audiências de custódia foram realizadas na última quarta-feira (12), no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha da Joana Bezerra, área central do Recife.

"Na audiência, o próprio Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também deu parecer favorável pelo relaxamento da prisão para todos os autuados", reforçou o TJPE.

A decisão foi publicada no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), de acordo com requerimento do Ministério Público.

"Cabe à autoridade policial, se assim entender, impetrar o remédio jurídico adequado", segundo o TJPE.

"Entendo, concordando com o requerimento das partes, que não se encontram presentes quaisquer das situações de flagrância, conforme artigos 302 a 306 do Código Penal", diz trecho da decisão da juíza Blanche Maymone Pontes Matos.

Com os suspeitos, a corporação apreendeu cinco carros, quatro armas, munições, balaclavas, coletes balísticos e celulares.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco. A corporação informou, por meio de nota, que não comenta decisões judiciais.

Relembre o caso

Um suspeito morreu e outros três foram presos após um assalto no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) que terminou com uma perseguição policial na Zona Oeste do Recife, na tarde dessa segunda-feira (10). No dia seguinte, um quarto suspeito foi preso.

Depois de assaltarem um comerciante do Ceasa-PE que se dirigia a uma agência bancária para realizar um depósito, os suspeitos foram abordados por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga da Polícia Civil de Pernambuco durante fuga.

Os criminosos foram alcançados pelos policiais já nas proximidades da avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo, também na Zona Oeste da Capital pernambucana.

Parte do grupo conseguiu fugir e roubou outro veículo em frente ao Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.



O Ceasa-PE, por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, na terça-feira (11), informou que por ser "uma grande cidade comercial", o centro conta a todo momento com as forças especializadas da Polícia Civil de Pernambuco.

