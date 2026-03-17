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GUERRA Suspeitos de ataque a sinagoga nos Países Baixos são investigados por possíveis vínculos com o Irã Ataque na manhã de sexta-feira foi seguido de explosões semelhantes em frente a uma escola judaica e a um edifício comercial em Amsterdã

Os quatro jovens suspeitos de provocar uma explosão em frente a uma sinagoga em Roterdã provavelmente foram “recrutados”, e investigadores apuram eventuais vínculos com o Irã, declarou nesta terça-feira (17) o ministro holandês da Justiça.

O ataque na manhã de sexta-feira foi seguido de explosões semelhantes em frente a uma escola judaica e a um edifício comercial em Amsterdã. Essas explosões causaram danos leves e ninguém ficou ferido.

“Até agora, tudo indica que os jovens de Roterdã foram recrutados”, afirmou David van Weel ao Parlamento. “E a possibilidade de que o Irã esteja envolvido neste ataque faz parte da investigação”, acrescentou.

A polícia holandesa prendeu dois homens de 19 anos, um jovem de 18 e outro de 17 por este ataque, que o Ministério Público considera ter sido cometido “com fins terroristas”.

Segundo Van Weel, as autoridades analisam também eventuais ligações entre diferentes atentados.

Na segunda-feira, a polícia divulgou imagens de dois suspeitos de participar no ataque de Amsterdã e pediu ajuda à população para encontrá-los.

"O antissemitismo, a intimidação e a violência contra judeus não têm espaço nos Países Baixos”, declarou o ministro, mencionando “atos covardes".

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