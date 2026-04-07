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Operação Mercador Suspeitos de clonagem e adulteração de veículos são alvos de operação em Pernambuco e no Ceará Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar

Suspeitos de clonagem, adulteração de veículos e corrupção de menores são alvos de operação da Polícia Civil de Pernambuco no interior do estado e no Ceará, nesta terça-feira (7).

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar nas cidades do Cabo de Santo Agostinho, Cedro, Salgueiro, Cachoeirinha, além de Jardim e Crato, no Ceará.

Carros, motocicletas e celulares foram recolhidos e serão periciados. As investigações que desencadearam a operação "Mercador" foram iniciadas em março de 2025.

O objetivo é identificar e desarticular uma organização criminosa suspeita de corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ao todo, 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da execução da operação, que conta com o apoio da Polícia Civil do Ceará.

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