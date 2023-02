A- A+

PERNAMBUCO Três suspeitos de envolvimento na chacina de São João são mortos em tiroteio com policiais No carro em que estava o trio, foram encontradas armas, munições e entorpecentes

Três homens morreram após tiroteio com policiais, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, na noite desta quinta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar (PM), o trio é suspeito de participar da chacina registrada na cidade de São João, no Agreste do Estado, no dia 26 de janeiro.

O trio seguia em um carro pela BR-101, próximo à entrada do bairro do Passarinho, quando foi abordado por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e policiais penais. Segundo a PM, os indivíduos eram possíveis integrantes de quadrilha com ramificações a nível nacional. A equipe de policiais foi recebida com tiros.

Após o tiroteio, o trio chegou a ser levado pela PM até o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Ainda de acordo com a PM, no veículo onde o trio estava, foram apreendidos duas pistolas, sendo uma calibre .40 e outra .380; um revólver calibre .38; quatro carregadores, sendo dois de pistola .40 e dois de .380; 48 munições calibre .40, 19 munições calibre .380, e cinco munições, sendo três deflagradas, de calibre .38; 180 pedras de crack e duas balaclavas.

O material apreendido foi entregue ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Relembre o caso

No último dia 26 de janeiro, cinco pessoas foram assassinadas a tiros na cidade de São João, no Agreste. Homens armados chegaram ao local atirando, em um ponto de venda de espetinhos, na avenida Coronel João Fernandes.

Dois homens foram presos pela Polícia Civil no dia 27, por envolvimento na chacina. De acordo com informações da Secretaria de Defesa Social (SDS), a investida criminosa se deu "pela rixa de grupos ligados ao tráfico de drogas". As investigações seguem em andamento.

