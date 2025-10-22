A- A+

Caso Esther Suspeitos de envolvimento na morte da menina Esther têm prisão em flagrante convertida em preventiva Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (22), no Fórum de Jaboatão

A Justiça de Pernambuco converteu em preventiva a prisão dos dois homens suspeitos de participar da morte da menina Esther, de 4 anos, encontrada morta em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima foram presos nessa terça (21) e passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (22), no Fórum de Jaboatão.

Na Central de Garantias Especializada do município, os dois homens tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.



Eles foram autuados pelo crime de ocultação de cadáver e serão encaminhados, inicialmente, ao Cotel, em Abreu e Lima.



"Posteriormente serão transferidos para o Presídio de Itaquitinga", informou o Tribunal de Justiça de Pernambuco.



Entenda o caso

A menina desapareceu na segunda-feira (20), no bairro do Pixote, e, desde então, familiares e moradores da localidade realizavam buscas até que, na tarde dessa terça (21), o corpo da criança foi localizado dentro de uma cacimba, em uma residência.



No local também estavam preservativos e embalagem de achocolatado.

A retirada do corpo foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, que fizeram também uma varredura completa no local, que foi isolado para impedir que a população invadisse a casa.

Pouco tempo depois, os dois homens, de 28 e 31 anos, foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Camaragibe, onde foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver, passando por audiência de custódia nesta quarta (22).



