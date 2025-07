Suspeitos de estelionato e desvio de R$ 54 milhões são alvos de operação em Caruaru, no Agreste

A- A+

Um grupo suspeito de estelionato e desvio de R$ 54 milhões de uma empresa brasileira é alvo da Polícia Civil de Pernambuco em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



A operação "Dinamarca", deflagrada nesta quinta (24), cumpre quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e a suspensão e bloqueio de valores no valor de R$ 18 milhões dos investigados.



Os alvos usariam os valores ilícitos para o cometimento de outras práticas criminosas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



As investigações tiveram início em 2022, em Caruaru, e em São Paulo, em 2024. Relógios, cartões e ao menos um veículo foram apreendidos.

Segundo a corporação, as ações da operação no Agreste de Pernambuco ocorrem com o objetivo de apreender provas, recolher bens e interromper a atividade delituosa do grupo.



A investigação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência do Agreste e do Laboratório de Lavagem de Capitais da PCPE e do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (DEIC-SP).



A operação, deflagrada pela 90ª Delegacia de Caruaru, mobilizou 20 policiais civis de Pernambuco, entre agentes, delegado e escrivães, e foi coordenada pelos delegados Allysson Christopher e Frederico Marcelo, em parceria com o delegado Cristian Nimoi.



"O trabalho investigativo continua para garantir a responsabilização dos envolvidos", destacou a PCPE.

